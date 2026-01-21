Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte do PSD revelou ao Diário de Notícias, que Aníbal Cavaco Silva não terá dúvidas em apoiar António José Seguro, mas "senhor como sempre do seu timing" o anúncio será feito apenas "quando assim o entender".

A confirmar-se, será mais uma figura relevante que anuncia publicamente o apoio ao candidato do Partido Socialista, juntando-se a Miguel Poiares Maduro, José Miguel Júdice e Pedro Duarte.

Aníbal Cavaco Silva já tinha deixado pistas sobre a sua visão do perfil ideal para o mais alto cargo do Estado num artigo de opinião publicado no Expresso.

Nesse texto, sublinhou que a escolha presidencial é "muitíssimo importante para o futuro" do país e alertou para os riscos de uma eventual falta de qualificações específicas para o exercício da função, advertindo que tal poderia "lesar" o interesse nacional.

"Falar é relativamente fácil, fazer bem é mais difícil", descreveu.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.