Catorze concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão este domingo em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou sob este alerta os concelhos de Belmonte e Penamacor, no distrito de Castelo Branco, Sabugal, no distrito da Guarda, Tomar e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém.

No distrito de Portalegre, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Castelo de Vide, Marvão, e Portalegre.

O distrito de Faro tem seis concelhos sob este alerta: Monchique, Portimão, Silves, Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve.

As temperaturas máximas vão variar entre os 22 graus Celsius em Viana do Castelo e os 35º em Castelo Branco.

