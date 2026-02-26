Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o IPMA, o vento deverá soprar fraco, predominando do quadrante norte, tornando-se temporariamente moderado na faixa costeira ocidental, onde poderá atingir os 30 km/h.

Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima, contrastando com a subida da temperatura máxima ao longo do dia, que varia entre os 17ºC na Guarda e os 24ºC em Faro.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo. O vento soprará fraco a moderado, do quadrante norte, podendo atingir os 25 km/h. Existe ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

A previsão indica igualmente um acentuado arrefecimento noturno, acompanhado por uma pequena descida da temperatura mínima e uma subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, espera-se céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será, em geral, fraco, do quadrante norte, com intensidade até 20 km/h.

Tal como no restante território, prevê-se a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal, bem como uma pequena descida da temperatura mínima e uma subida da temperatura máxima.

Na costa ocidental, as ondas de noroeste deverão variar entre 3 e 3,5 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros a partir da tarde. A temperatura da água do mar situa-se entre os 13ºC e os 15ºC.

Já na costa sul, são esperadas ondas de sudoeste com cerca de 1 metro, com a temperatura da água do mar entre os 14ºC e os 15ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.