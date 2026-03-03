Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A OMM espera que o atual cenário evolua para condições neutras, sem El Niño ou La Niña, nos próximos meses, abrindo depois espaço para um novo evento de aquecimento no Pacífico equatorial.

Com base nas previsões dos centros globais de produção climática da OMM, a organização estima que as condições neutras persistam até julho. Para o período entre maio e julho, a probabilidade de manutenção dessas condições é de 60%, enquanto a possibilidade de desenvolvimento de um evento El Niño subiu para cerca de 40%.

A OMM sublinha, no entanto, que a incerteza associada às previsões de médio e longo prazo está a aumentar, recomendando uma monitorização contínua da evolução das temperaturas oceânicas e da circulação atmosférica.

Em janeiro, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), dos Estados Unidos, já tinha apontado uma probabilidade entre 50% e 60% de formação de um evento El Niño entre julho e setembro deste ano.

"A comunidade da OMM vai acompanhar de perto a situação nos próximos meses para apoiar a tomada de decisões informadas", afirmou a secretária-geral da organização, Celeste Saulo, citada no comunicado.

O último evento El Niño, registado em 2023/2024, foi um dos cinco mais intensos desde que há registos e teve um papel determinante nas temperaturas globais recorde observadas em 2024, segundo dados internacionais.

A OMM recorda que fenómenos naturais de grande escala, como El Niño e La Niña, ocorrem num contexto de alterações climáticas provocadas pela ação humana, que estão a elevar as temperaturas médias globais, a intensificar fenómenos extremos e a alterar os padrões sazonais de precipitação e temperatura.

