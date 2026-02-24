Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ano de 2025 registou um total anual de 1064,8 mm, correspondente a 130% do valor normal do período 1991-2020, tornando-o o terceiro mais chuvoso desde 2000. Foi também o quinto ano mais quente desde que há registos, com seis ondas de calor, incluindo uma com características excecionais, diz o IPMA.

Os meses de novembro e dezembro de 2025 destacaram-se regionalmente: novembro foi o terceiro mês mais chuvoso desde 2000, com precipitação 1,5 a 2,5 vezes superior ao valor normal em vários municípios do Norte e Centro; dezembro, o sétimo mais chuvoso, registou valores elevados no Centro e Sul do país.

Janeiro de 2026 foi ainda mais intenso, tornando-se o segundo mais chuvoso desde 2000, com a passagem de cinco depressões — Francis, Goreti, Ingrid, Joseph e Kristin. Em muitas regiões do Centro e Sul, os valores mensais situaram-se entre 250% e 350% do normal. A maior rajada de vento registada atingiu 177,8 km/h na Base Aérea de Monte Real.

O início de fevereiro manteve o padrão extremo: entre os dias 1 e 15, o país registou 223,5 mm de precipitação, cerca de três vezes o valor médio de referência, tornando este mês o mais chuvoso dos últimos 47 anos e o décimo mais chuvoso desde 1931. Em localidades como Mora, Lavradio e Alvalade do Sado, os valores superaram cinco vezes o normal.

Entre novembro de 2025 e 15 de fevereiro de 2026, o total acumulado de precipitação foi de 819,2 mm, o dobro do valor médio e o sétimo mais elevado desde 1931. Mais de metade dos distritos já atingiu ou ultrapassou o valor médio anual, sendo que em Faro o total acumulado já excede o valor anual médio.

O IPMA alerta para a situação hidrológica crítica: desde o início do ano hidrológico, a 1 de outubro de 2025, até 15 de fevereiro de 2026, a precipitação acumulada é de 905,6 mm, 1,8 vezes o valor médio e já superior ao ano hidrológico de 2000/01, referência nos últimos 25 anos. Verifica-se uma saturação generalizada dos solos, com casos de sobressaturação no Norte e Centro, aumentando o risco de inundações e instabilidade de vertentes.

