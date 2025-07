Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Longe das multidões de Paris e das costas do Mediterrâneo e do Atlântico, a pequena vila francesa lançou uma iniciativa para vender casas a um euro e tentar atrair novos moradores.

Segundo a Forbes, o objetivo é combater o declínio populacional, revitalizar a economia local e dar uma nova vida às suas ruas.

Ambert tem uma população de 6500 habitantes e está localizada na região de Puy-de-Dôme, em França, a aproximadamente 134 quilómetros a oeste de Lyon e 475 quilómetros a leste de Bordéus, na costa atlântica.

França é frequentemente associada a ter um centro "vazio" - menos povoado do que as montanhas ou litorais e com menos infraestruturas e serviços.

Apesar destas casas nunca custarem apenas um euro, uma vez que os futuros proprietários serão responsáveis pela restauração, existem ajudas disponíveis para auxiliar nos custos, seja através de subsídios ou empréstimos com juros baixos.

Qualquer pessoa interessada a morar em Ambert, e comprar casas a um euro, pode entrar em contacto com a autarquia aqui.