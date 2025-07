Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A 11ª edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-vous começa quarta-feira (16/07), pelas 22h00, em Guimarães com “La Bande à Tyrex”. O pelotão de bicicletas da companhia francesa tem acrobacias e música ao vivo, informa a nota lançada à imprensa. Volta a apresentar-se em Barcelos no dia 18 de julho, às 22h00, na Praça dos Poetas.

No Ringue de Futebol do Parque da Juventude de Vila Nova de Famalicão, Ripple, da companhia belga e neerlandesa TeaTime Company apresenta três artistas numa órbita em espiral metálica e rotação contínua. No dia 19 de julho, às 11h00, voltam à Praça de Pontevedra, em Barcelos.

Na Casa da Criatividade, no dia 16 de julho, pelas 14h30, também em Barcelos, a companhia catalã If Circus "evoca a memória histórica das mulheres do pós-guerra" que tricotavam nas ruas. Segundo comunicado, a corda vai ser tricotada num workshop "dirigido a mulheres com mais de 60 anos". A estreia do projeto terá o nome de "Melic" com exibição no dia 18 de julho, às 22h00, na Praça Municipal, em Braga. O espetáculo pode ainda ser visto no Polidesportivo da Quinta do Aparício, em Barcelos, no dia 19 de julho, às 22h00.

Uma das estreias do festival é o "Tancarville", onde o coletivo francês Le G.Bistaki usa "um lençol branco, símbolo de sonhos, memória e intimidade" ligando o "mais íntimo" dos rituais à memória coletiva. Em exposição no dia 19 de julho, às 22h00, na Alameda D. Maria II, em Famalicão.

O humor negro "entra também em palco pelas mãos da companhia francesa Marcel et Ses Drôles de Femmes" que "numa tragicomédia encena o combate entre o absurdo e a lógica". O espetáculo é apresentado no dia 17 de julho, às 22h00, no Recinto da Feira Semanal, em Guimarães, e no dia 19 de julho, às 22h00, no Largo do Pópulo, em Braga.