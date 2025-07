Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As Pedras de Piprahwa – descritas por arqueólogos como uma das descobertas mais impressionantes da era moderna – deveriam ser leiloadas em Hong Kong em maio. Mas a venda foi cancelada após intervenção diplomática e ameaças de ação judicial por parte de Delhi.

O conglomerado Godrej Industries Group, sediado em Mumbai, adquiriu as jóias, disse a Sotheby's à BBC.

A Sotheby's afirmou estar "encantada" em facilitar a devolução, após dois meses de negociações envolvendo o proprietário, o novo comprador e o governo indiano. As relíquias agora ficarão em exposição pública permanente na Índia, informou a casa de leilões.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou o regresso na quarta-feira, e chamou a este "um momento de orgulho e alegria" e uma vitória para o património cultural do país. As relíquias, disse ele no X, estavam voltando para casa após 127 anos.

O Godrej Industries Group, comprador das jóias, atende mais de mil milhões de consumidores em todo o mundo, em setores como bens de consumo, imobiliário, agricultura, finanças e produtos químicos, de acordo com o site. Muitos dos seus produtos são marcas conhecidas na Índia.

"Estamos profundamente honrados em contribuir para este momento histórico. As jóias de Piprahwa não são apenas artefactos — são símbolos atemporais de paz, compaixão e da herança compartilhada da humanidade", disse Pirojsha Godrej, vice-presidente executivo do Godrej Industries Group, num comunicado à imprensa do governo.

Desenterrado em 1898 pelo administrador de propriedades inglês William Claxton Peppé em Piprahwa, no norte da Índia, perto do local de nascimento do Buda, o tesouro incluía quase 1.800 pérolas, rubis, safiras e folhas de ouro, enterrados ao lado de fragmentos de ossos identificados por uma urna com inscrição como pertencentes ao próprio Buda.

Peppé entregou a maior parte das pedras, relíquias e relicários ao governo colonial indiano: as relíquias ósseas foram para o rei budista do Sião (Rama V). Cinco urnas de relíquias, um baú de pedra e a maioria das outras relíquias foram enviadas ao Museu Indiano em Calcutá – então Museu Imperial de Calcutá.

Por mais de um século, o restante das jóias permaneceu em grande parte escondido numa coleção particular britânica.

Um conjunto de 300 pedras preciosas pertencentes à família Peppé foi exibido publicamente na Sotheby's Hong Kong em fevereiro e maio. Nos últimos seis anos, as pedras preciosas apareceram em grandes exposições, incluindo o Met em 2023. A família também lançou um site para partilhar as suas investigações.

A venda planeada das relíquias de Buda pela Sotheby's em Hong Kong gerou preocupações éticas generalizadas, com académicos e líderes budistas a questionar se objetos sagrados — especialmente aqueles ligados a restos mortais humanos — deveriam ser tratados como mercadorias.

Críticos contestaram a autoridade do vendedor para leiloar as relíquias, enquanto defensores afirmaram que uma venda transparente seria a maneira mais justa de transferir a custódia dos objetos. Para muitos budistas, as jóias são inseparáveis dos restos sagrados e devem ser veneradas, não vendidas.

A 7 de maio, a Sotheby's adiou o leilão das jóias após notícias e preocupações levantadas pelo governo indiano, que alegava a necessidade de novas discussões. Uma semana depois, confirmou as negociações em andamento com a Índia para encontrar uma solução mutuamente aceitável.

Esta semana, ao confirmar a devolução das jóias, a Sotheby's disse estar "grata à família Peppé por ter salvaguardado as pedras preciosas e por ter trabalhado connosco — e com o Governo da Índia — de boa-fé para alcançar esse resultado histórico".