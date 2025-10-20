Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa nota partilhada através do Facebook, a associação explica que o objetivo é manifestar “profundo reconhecimento e admiração pela liderança firme e visão diplomática do Presidente Donald J. Trump”, considerando que a sua intervenção foi “decisiva para alcançar a libertação dos reféns israelitas sequestrados pelo Hamas”.

A ALPIs elogia a abordagem de Trump, destacando a combinação entre força aliada e negociação estratégica, sustentada “em princípios de justiça, segurança e humanidade”.

A associação sublinha que, num contexto em que “muitos se calam ou hesitam”, a ação do antigo Presidente norte-americano demonstra que “a coragem moral e a clareza política continuam a ser os instrumentos mais eficazes para promover a paz”.

O cartaz em Lisboa pretende, segundo a nota, marcar simbolicamente a diplomacia eficaz e a solidariedade com o povo de Israel.