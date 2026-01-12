Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 09h17. As equipas de socorro chegaram ao local pelas 10h10 e iniciaram de imediato as buscas pela pessoa que seguia na viatura ligeira.
Às 10g15, encontravam-se mobilizados para a operação 27 operacionais, incluindo elementos dos Bombeiros de Lamego, Mesão Frio e Peso da Régua, da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana, apoiados por 10 meios, entre os quais uma embarcação.
As operações de busca continuam no local, de acordo com a Agência Lusa.
