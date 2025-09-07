Numa curta nota, a empresa explica que o elétrico faz parte da nova frota e que o propósito da iniciativa é "honrar o André, em reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao serviço da empresa e da cidade".

"A sua lealdade, amabilidade e simpatia perante o próximo foram sempre inexcedíveis", acrescenta.

André Marques estava ao serviço do Ascensor da Glória quando se deu o acidente, nesta quarta-feira, que resultou em 16 mortes e 23 feridos.

Nas cerimónias fúnebres participaram o presidente da República, o ministro das Infraestruturas, o presidente da Câmara de Lisboa e o presidente da Carris, no mesmo dia em que foi divulgada a primeira nota informativa sobre o descarrilamento.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou quarta-feira, pelas 18.04, na Calçada da Glória.

Segundo informação da Proteção Civil, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, uma das quais acabou por morrer durante a noite.