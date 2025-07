Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Carolina Wilga falou com os amigos pela última vez no domingo, 29 de junho, quando estava na zona de Beacon, no nordeste da região de Wheatbelt.

Segundo o The Guardian, as autoridades acreditam que a jovem de 26 anos esteve numa loja de conveniência no dia anterior em Toodyay, cerca de 90 km a nordeste de Perth, e que poderia estar a viajar numa carrinha Mitsubishi 1995 preta e prateada com a matrícula WA 1HDS 330.

Os familiares têm pedido ajuda para encontrar Carolina. "Sou a mãe dela e preciso de ajuda, pois não posso fazer muito a partir da Alemanha", pode ler-se num comentário no Facebook da polícia local. "A Carolina continua a fazer muita falta. Se alguém tiver alguma informação, por favor contacte a polícia. Por favor, mantenham os vossos olhos abertos!!!"

A polícia está a fazer buscas nos bosques e realça que a jovem, que viajava de mochila às costas há cerca de dois anos, não tem o telemóvel ligado.