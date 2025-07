Segundo a SIC Notícias, o acordo será formalizado na próxima semana.

Até lá, serão conhecidos os detalhes - de que forma serão distribuídos os lugares de vereação, incluindo a vice-presidência.

Recorde-se que o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa confirmou que vai candidatar-se novamente à autarquia da capital, sendo a apresentação feita esta quarta-feira, às 16h00.

Recorde-se que além da recandidatura do social-democrata Carlos Moedas, foram já anunciadas as candidaturas de Alexandra Leitão (PS), João Ferreira (CDU), Carolina Serrão (BE), Ossanda Líber (Nova Direita), José Pinto Coelho (Ergue-te) e Bruno Mascarenhas (Chega) à presidência da Câmara de Lisboa.

No atual mandato (2021-2025), o social-democrata Carlos Moedas governa Lisboa sem maioria absoluta, após ter sido eleito pela coligação Novos Tempos - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança.