Depois de insistir que ainda estava "em reflexão", Carlos Moedas (PSD) avançou estar a preparar-se para um segundo mandato. A apresentação deverá ser feita até ao final do mês de julho.

A notícia foi dada ao jornal Expresso: "Ainda tenho muito para dar aos lisboetas", disse, "não era possível executar num só mandato os compromissos que assumiu há quatro anos".

E acrescentou: "Em apenas quatro anos ninguém consegue resolver os males que um executivo socialista criou durante 14 anos".

Carlos Moedas reforça a "responsabilidade social e política de dar continuidade ao projeto de visão e valorização de Lisboa" com que se comprometeu há quatro anos. E, com esta candidatura, fazer mais do que o que foi feito.

"Nestes quatro anos fizemos muita coisa, mas há muito mais que eu gostaria de deixar feito, e que Lisboa e os lisboetas merecem ver concluído", salientou.

Carlos Moedas não adiantou mais nomes da sua lista, nem como se poderão distribuir os lugares com os parceiros da coligação, nomeadamente a Iniciativa Liberal, uma possibilidade de parceria já sugerida antes. No entanto, deixa uma nota: "O momento que Lisboa atravessa exige estabilidade para realizar e não aventureirismos radicais"

Em Lisboa, há também a hipótese de, além da coligação PSD e IL, haver uma candidatura conjunta entre PS, Livre, BE e PAN. Contudo, ainda não foi feita nenhuma decisão feita nesse sentido.

Carlos Moedas junta-se a Alexandra Leitão (PS), João Ferreira (CDU), Carolina Serrão (BE), Ossanda Líber (Nova Direita), José Pinto Coelho (Ergue-te) e Bruno Mascarenhas (Chega) na corrida à presidência da Câmara de Lisboa.

As próximas eleições autárquicas vão realizar-se a 12 de outubro.