Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os candidatos à Câmara do Porto visitaram o estádio do Dragão onde foram recebidos pelo Presidente André Villas-Boas, pelo vice-Presidente João Borges e pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral António Tavares. Durante a visita, foram destacados o papel do clube na região e a importância de garantir mobilidade segura em dias de jogo, revelam os comunicados enviados às redações.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui

Num contexto de proximidade às eleições autárquicas, o candidato do PSD, Pedro Duarte, visitou o estádio no dia 3 de setembro, acompanhado pela comitiva da coligação “O Porto Somos Nós” (PSD/CDS/IL), incluindo Pedro Mendes, candidato à Junta de Freguesia de Campanhã.

No final da reunião, Pedro Mendes destacou que a presença do Estádio do Dragão em Campanhã não só é um fator de dinamização e valorização para a freguesia como também uma representação do potencial da região.

Sobre o tema da dificuldade de acesso aos jogos, o ex-Ministro dos Assuntos Parlamentares, recordou duas propostas já apresentadas pela candidatura “O Porto Somos Nós”: transportes gratuitos para todos os portuenses e reforço do número de efetivos da Polícia Municipal, revela o comunicado enviado às redações.

Pedro Duarte promete transportes públicos gratuitos para os residentes no Porto
Pedro Duarte promete transportes públicos gratuitos para os residentes no Porto
Ver artigo
Futebol Clube do Porto recebeu candidatura de Manuel Pizarro
Futebol Clube do Porto recebeu candidatura de Manuel Pizarro

Também o candidato do PS, Manuel Pizarro, acompanhado da sua comitiva deslocou-se até ao estádio da equipa azul e branca, onde destacou a importância de reforçar infraestruturas desportivas, promovendo modalidades e o desporto feminino. Sublinhou ainda a relevância da promoção da saúde e do exercício físico, reforçando a parceria entre a Câmara Municipal e o FC Porto. "Vou assegurar uma relação sadia entre a Câmara Municipal e o Futebol Clube do Porto, a favor da prática desportiva e a favor da cidade e da região”, afirmou Manuel Pizarro.

Manuel Pizarro vai ser candidato à Câmara Municipal do Porto
Manuel Pizarro vai ser candidato à Câmara Municipal do Porto
Ver artigo

Pedro Duarte acrescentou que pretende trabalhar em conjunto com o clube para potenciar o desenvolvimento local, reforçando a ideia de cooperação entra a autarquia e instituições relevantes para a cidade.