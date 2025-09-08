Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os candidatos à Câmara do Porto visitaram o estádio do Dragão onde foram recebidos pelo Presidente André Villas-Boas, pelo vice-Presidente João Borges e pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral António Tavares. Durante a visita, foram destacados o papel do clube na região e a importância de garantir mobilidade segura em dias de jogo, revelam os comunicados enviados às redações.

Num contexto de proximidade às eleições autárquicas, o candidato do PSD, Pedro Duarte, visitou o estádio no dia 3 de setembro, acompanhado pela comitiva da coligação “O Porto Somos Nós” (PSD/CDS/IL), incluindo Pedro Mendes, candidato à Junta de Freguesia de Campanhã.

No final da reunião, Pedro Mendes destacou que a presença do Estádio do Dragão em Campanhã não só é um fator de dinamização e valorização para a freguesia como também uma representação do potencial da região.

Sobre o tema da dificuldade de acesso aos jogos, o ex-Ministro dos Assuntos Parlamentares, recordou duas propostas já apresentadas pela candidatura “O Porto Somos Nós”: transportes gratuitos para todos os portuenses e reforço do número de efetivos da Polícia Municipal, revela o comunicado enviado às redações.

Futebol Clube do Porto recebeu candidatura de Manuel Pizarro

Também o candidato do PS, Manuel Pizarro, acompanhado da sua comitiva deslocou-se até ao estádio da equipa azul e branca, onde destacou a importância de reforçar infraestruturas desportivas, promovendo modalidades e o desporto feminino. Sublinhou ainda a relevância da promoção da saúde e do exercício físico, reforçando a parceria entre a Câmara Municipal e o FC Porto. "Vou assegurar uma relação sadia entre a Câmara Municipal e o Futebol Clube do Porto, a favor da prática desportiva e a favor da cidade e da região”, afirmou Manuel Pizarro.

Pedro Duarte acrescentou que pretende trabalhar em conjunto com o clube para potenciar o desenvolvimento local, reforçando a ideia de cooperação entra a autarquia e instituições relevantes para a cidade.