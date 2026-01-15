Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Acabei de saber que um cidadão canadiano morreu no Irão às mãos das autoridades iranianas“, revelou a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, na rede social X, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias, o local ou a data da morte.

Contactado pela agência France-Presse (AFP), o Ministério dos Negócios Estrangeiros canadiano confirmou que o cidadão canadiano foi morto pelas autoridades iranianas durante uma manifestação.

Acusando o regime iraniano de “flagrante desprezo pela vida humana”, Anita Anand reiterou que o Canadá “condena veementemente esta violência” e exige que “termine imediatamente”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá tem também vindo a instar desde terça-feira os seus cidadãos presentes no Irão, cerca de três mil, a abandonarem o país de imediato.

Portugal determinou na quarta-feira o encerramento temporário da embaixada no Irão, segundo uma nota hoje divulgada pela diplomacia de Lisboa, indicando que “todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo oito cidadãos nacionais já abandonado território iraniano”.

O ministério português informou que “alguns cidadãos” estão em processo de saída, sem adiantar mais pormenores por motivos de segurança.

Dez cidadãos nacionais, “sete dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana, quiseram permanecer no país”, acrescentou a nota informativa, que desaconselhou “todas e quaisquer viagens ao Irão”.

O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro, iniciada em Teerão por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a mais de 100 cidades do país.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.