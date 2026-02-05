Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão da Comissão Distrital de Proteção Civil, liderada pela presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, foi tomada em reunião de carácter preventivo e de coordenação operacional, realizada no município sadino.

A comissão justifica a ativação do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil com os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a informação hidrológica disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que apontam para precipitação persistente, aumento significativo dos caudais e risco de inundações.

A Comissão Distrital de Proteção Civil, que volta a reunir-se na sexta-feira para fazer um ponto de situação, recomenda ainda a todos os municípios que ativem os respetivos planos municipais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.