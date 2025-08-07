A vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, que anunciou o apoio à igreja Hillsong Portugal na reunião de Câmara de 27 de julho, assina, por delegação de competências do presidente, o pedido de esclarecimento ao pastor Mário Boto, o responsável pela igreja Hillsong Portugal.
Em comunicado, também enviado a esta estação de televisão, a igreja esclarece que é autónoma e que nada tem a ver com os factos ocorridos noutras geografias.
A igreja Hillsong é hoje em dia um fenómeno que atraiu sobretudo jovens. Um culto que surge embalado em elevadas doses de música pop, a Hillsong Portugal alojou-se à beira do Aeroporto Humberto Delgado, no Prior Velho, concelho de Loures.
O apoio monetário por parte da Câmara é um apoio pontual que, assegura a igreja, reconhece a contribuição comunitária da Hillsong Portugal no concelho de Loures junto de crianças, jovens, famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de sem-abrigo.
Comentários