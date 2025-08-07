A vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, que anunciou o apoio à igreja Hillsong Portugal na reunião de Câmara de 27 de julho, assina, por delegação de competências do presidente, o pedido de esclarecimento ao pastor Mário Boto, o responsável pela igreja Hillsong Portugal.

Em comunicado, também enviado a esta estação de televisão, a igreja esclarece que é autónoma e que nada tem a ver com os factos ocorridos noutras geografias.