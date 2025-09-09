Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A ordem de deslocação hoje imposta por Israel obriga todos os habitantes da cidade de Gaza a deslocar-se para sul. Isso é inaceitável. A deslocação em massa num contexto de destruição e escassez não pode ser realizada com segurança nem dignidade”, sustentou a comissária belga nas redes sociais.

“Todos os civis devem ser protegidos pelo direito internacional humanitário em todos os momentos”, acrescentou.

A Cidade de Gaza, com um milhão de habitantes, está agora classificada pelo Exército israelita como “zona de combate perigosa”, após a ordem de evacuação emitida esta terça-feira.

No mapa divulgado por Israel com a classificação das zonas da Faixa de Gaza, a capital aparece a vermelho, como zona de combate na qual os civis não estão a salvo do fogo israelita.

O resto do território também está a vermelho, exceto duas faixas junto à costa: uma a sul de Deir al-Balah, assinalada a branco, onde supostamente o Exército israelita não ataca, e outra mais a sul, em Khan Yunis, colorida a amarelo e definida por Israel como “zona humanitária”.

Segundo uma estimativa de segunda-feira do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), 80% do território palestiniano já está sob ordens de evacuação ou ocupação militar de Israel, que pretende deslocar mais uma vez toda a população de Gaza para sul.