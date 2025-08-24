Uma bombeira dos Bombeiros de Esposende ficou gravemente ferida este domingo durante o combate ao incêndio que deflagrou em Cervães, no concelho de Vila Verde.
A operadora sofreu uma queda aparatosa em plena ação, tendo sido assistida no terreno e transportada de jipe até à ambulância, que a encaminhará para o Hospital de Braga, segundo o Correio da Manhã.
O fogo, que começou às 13h23, mobiliza perto de cem bombeiros apoiados por diversos meios terrestres.
