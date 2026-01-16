Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, o caso aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acionada por volta das 2h30.

É adiantado que a grávida, residente em Sintra, deu entrada na unidade hospitalar perto da meia-noite, acompanhada pelo companheiro, que desconhecia a gravidez. A mulher apresentava queixas de fortes dores nas costas, mas não revelou aos profissionais de saúde a gestação.

Já na casa de banho do hospital, a mulher chamou o companheiro e teve o bebé. Uma médica e uma enfermeira encontraram o recém-nascido já sem vida, na sanita.

De acordo com os profissionais de saúde, o tamanho e o grau de desenvolvimento do bebé indicam que a gestação teria pelo menos cerca de 30 semanas.

A mulher, de 33 anos e de nacionalidade portuguesa, encontra-se agora sob custódia da PJ, tendo sido transportada para a MAC para observação médica e acompanhamento psicológico. Durante os interrogatórios, a mulher negou saber que estava grávida, apesar da gestação avançada.

