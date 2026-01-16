Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde. Os aguaceiros poderão ser mais intensos até meio da tarde, diminuindo gradualmente de frequência a partir do final do dia. No interior Norte e Centro, em particular nas terras altas, existe a possibilidade de formação de gelo.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, de sudoeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro. A partir da tarde, rodará para noroeste. Está prevista uma pequena descida da temperatura, mais significativa nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o céu manter-se-á geralmente muito nublado, com aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada até ao início da tarde. O vento será fraco a moderado de oeste, rodando para noroeste, e poderá soprar por vezes forte junto ao Cabo Raso. Também aqui se prevê uma pequena descida da temperatura.

No Grande Porto, os aguaceiros poderão ser acompanhados de granizo e trovoada durante a manhã, diminuindo de frequência a partir da tarde. O vento soprará fraco a moderado de sudoeste, rodando para noroeste, com descida da temperatura, sobretudo da mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 5,5 metros a norte do Cabo Raso no final do dia. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 15ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo inferiores a 1 metro no sotavento algarvio, com a temperatura da água entre os 15ºC e os 16ºC.

