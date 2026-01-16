Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, denominada "Limpeza D’Ouro", incluiu duas buscas domiciliárias e o cumprimento de um mandado de detenção.

Segundo a PSP, o detido, um homem de 30 anos residente em Sintra, é suspeito de ter anunciado falsas ofertas de emprego para obter documentos pessoais de candidatos, que utilizou para criar contas falsas numa plataforma online de serviços de limpeza. Com estas identidades, terá sido contratado por dezenas de pessoas em várias regiões do país, acedendo às suas habitações e apropriando-se de quantias em dinheiro, joias e relógios, em alguns casos recorrendo à violência. Os bens subtraídos foram depois vendidos em estabelecimentos de compra e venda de metais preciosos.

Os crimes investigados incluem burla informática, burla relativa a trabalho ou emprego, acesso ilegítimo a dados pessoais, falsidade informática, furto qualificado, abuso de cartões ou dispositivos de pagamento e roubo qualificado.

Na sequência da operação, o suspeito foi detido e apresentado ao juiz de instrução criminal no dia 15 de janeiro, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Quais os cuidados a ter?

Na sequência deste caso, a PSP alerta os cidadãos para a adoção de comportamentos de segurança que evitem serem vítimas de burlas ou outros crimes.

No âmbito da procura de emprego, a PSP aconselha cautela face a ofertas de trabalho excessivamente apelativas, com remunerações elevadas ou informações vagas, sobretudo quando divulgadas em redes sociais ou plataformas informais. A polícia alerta ainda para a necessidade de verificar a legitimidade da entidade empregadora antes de fornecer documentos pessoais, como cartão de cidadão, passaporte, NIF ou IBAN, e recomenda a utilização de plataformas digitais reconhecidas e seguras para quaisquer serviços online.

Para quem recorre a prestadores de serviços ao domicílio, a PSP sublinha a importância de confirmar a identidade do profissional antes de permitir o acesso à habitação e sugere não permanecer sozinho em situações de risco. A polícia aconselha também a guardar valores e bens de elevado valor em locais seguros e a estar atento a comportamentos suspeitos, reportando-os à plataforma ou às autoridades quando necessário.

De forma geral, a PSP recomenda a denúncia imediata de qualquer situação irregular, a proteção rigorosa de dados pessoais e a cautela em todas as decisões, partilhando dúvidas com pessoas de confiança. A força policial recorda que quanto mais rápida for a denúncia de um crime, maior a probabilidade de identificação do(s) autor(es).

