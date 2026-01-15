Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Territorial de Leiria da GNR, o acidente resultou de uma colisão frontal entre dois carros, que provocou três vítimas mortais no local. Segundo o Correio da Manhã, que cita a Lusa, do acidente resultaram ainda dois feridos graves e dois feridos ligeiros, que seguiam em carros diferentes.

As vítimas feridas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para os hospitais de Leiria e de Coimbra. O alerta para o acidente foi dado às 15h58, tendo ocorrido numa zona conhecida como a reta do Tinto, na localidade da Pelariga.

No local estiveram mobilizados, pelas 17h20, 34 operacionais, apoiados por 16 viaturas, envolvendo meios dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e da Infraestruturas de Portugal. As operações de socorro foram asseguradas pelos Bombeiros Voluntários de Pombal.

De acordo com a GNR, o trânsito na via passou a fazer-se de forma alternada por uma das faixas, tendo sido registados condicionamentos temporários para permitir os trabalhos de assistência às vítimas e remoção das viaturas. À estação CMTV, a guarda confirmou que a circulação foi mantida, embora com restrições pontuais.

As causas do acidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.