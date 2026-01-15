Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Espaço aéreo reaberto

O Irão reabriu o seu espaço aéreo às 03h00 desta quinta-feira, após um encerramento de quase cinco horas, motivado por receios de possíveis ações militares entre os Estados Unidos e o país persa. Durante este período, várias companhias aéreas foram obrigadas a cancelar, alterar rotas ou atrasar alguns voos.

Anteriormente, surgiram relatórios a indicar que o presidente norte-americano teria decidido avançar com ação militar, embora a forma que esta poderia assumir permanecesse incerta. Na quarta-feira à noite, Trump declarou: “Vamos observar e ver como decorre o processo”.

Execuções suspensas

Apesar de algumas indicações sobre um eventual ataque dos Estados Unidos ao Irão, Donald Trump afirmou na quarta-feira que foi informado “com autoridade credível” de que os planos de execuções no país tinham sido suspensos.

Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou à Fox News que não existe qualquer plano por parte do Irão para executar pessoas em retaliação pelos protestos anti-governamentais. “A forca está fora de questão”, assegurou.

A família de Erfan Soltani, o primeiro manifestante iraniano condenado à morte desde o início dos protestos atuais, foi informada de que a sua execução foi adiada.

Alertas de segurança

Como medida preventiva devido às tensões, alguns elementos do pessoal norte-americano e britânico foram retirados de determinados locais no Médio Oriente. A embaixada britânica em Teerão foi também temporariamente encerrada.

Além disso, a Índia, Espanha, Itália e Polónia aconselharam os seus cidadãos a abandonar o país. Este aviso surge na sequência de um apelo similar dos Estados Unidos, que sugeriu percursos terrestres para a Turquia ou a Arménia.

Ponto de situação

Araghchi insistiu que a situação se encontra “sob controlo” e apelou aos Estados Unidos para privilegiar a diplomacia. “Agora há calma. Temos tudo sob controlo e esperamos que a sensatez prevaleça para não chegarmos a uma situação de alta tensão que seria catastrófica para todos”, declarou.

Segundo a agência norte-americana Human Rights Activists News Agency (HRANA), o número de mortos no Irão devido à repressão do regime ascende a 2.571 pessoas, com mais de 18.100 detenções registadas desde o início dos protestos.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 afirmaram estar “preparados para impor medidas restritivas adicionais” ao Irão, face à forma como o país tem gerido os protestos e à “utilização deliberada de violência, o assassinato de manifestantes, detenções arbitrárias e táticas de intimidação”.

