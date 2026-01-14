Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O fogo teve origem no quarto piso do edifício. No local estão cinco viaturas e 18 bombeiros a combater as chamas e a assegurar a segurança da área.

Até ao momento, não há registo de vítimas. As causas do incêndio permanecem desconhecidas.

A PSP montou um perímetro de segurança e a rua onde decorrem as operações encontra-se cortada ao trânsito.

