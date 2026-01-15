Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os últimos números mostram um momentum favorável a Ventura, que apresenta tendência ascendente, enquanto Seguro regista trajetória descendente nas últimas semanas. As sondagens mais recentes indicam um empate técnico, com Ventura a oscilar entre 22% e 24,7% e Seguro entre 15,6% e 23%.

Perante esta realidade, Seguro intensificou os seus apelos ao voto, alertando os eleitores para a necessidade de participação no ato eleitoral, numa tentativa de contrariar a liderança de Ventura.

Em terceiro lugar surge João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal), com 9,3% de probabilidade de vitória, também em descida. O candidato apelou publicamente ao presidente do PSD, Luís Montenegro, para que retire o apoio a Luís Marques Mendes e recomende o voto na sua candidatura, defendendo ser “o único capaz de impedir a eleição dos candidatos do PS e do Chega”. Marques Mendes ocupa o quarto lugar, com 1,9% de probabilidade de vitória, embora apresente ligeira tendência ascendente.

A dispersão de votos entre onze candidatos torna praticamente impossível que alguém alcance os 50% necessários para vencer na primeira volta. Henrique Gouveia e Melo surge em quinto lugar, com 12,5% no Pulso Eleitoral, mas apenas 0,2% de probabilidade de vitória.

Os restantes candidatos – Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António Filipe (PCP), Jorge Pinto (Livre), André Pestana, Manuel João Vieira e Humberto Correia – apresentam valores residuais, entre 6% e 1,9%, sem probabilidade matemática de vitória.

A reta final da campanha promete ser intensa. Seguro adotou uma postura mais assertiva, manifestando o objetivo de alcançar o primeiro lugar, enquanto Montenegro recorreu à referência a Sá Carneiro para criticar os rivais de Marques Mendes, evidenciando tensões internas no centro-direita.

Uma sondagem, todos os dias

O 24notícias publica uma sondagem diária baseada no Pulso Eleitoral, uma plataforma desenvolvida pela Deployer.pt que combina Inteligência Artificial, modelação preditiva e simulações estatísticas para estimar as probabilidades de vitória nas eleições presidenciais.

Ao contrário das sondagens tradicionais, que captam apenas um instante no tempo, esta ferramenta funciona como um laboratório contínuo de cenários eleitorais: agrega todas as sondagens publicadas em Portugal, pondera a sua fiabilidade com base na recência, dimensão da amostra e histórico de precisão de cada empresa de sondagens, e cruza esses dados com a análise da cobertura mediática dos candidatos. A partir daí, o sistema corre 50.000 simulações diárias do ato eleitoral, introduzindo pequenas variações realistas, como margens de erro, flutuações de abstenção e transferências de votos de última hora.

O resultado não é uma intenção de voto, mas sim uma probabilidade de vitória, ou seja, a percentagem de vezes que cada candidato venceria se as eleições fossem repetidas milhares de vezes nas condições atuais.

Através de Inteligência Artificial avalia diariamente centenas de notícias e transcrições para medir o volume de atenção mediática de cada candidato e o sentimento da cobertura, positivo, negativo ou neutro, ajustando a tendência de cada candidato antes mesmo de isso aparecer nas sondagens.

Como o modelo é sensível à realidade em tempo real, as probabilidades podem mudar de um dia para o outro, refletindo novos acontecimentos políticos ou sondagens divergentes. Esta sondagem diária não recolhe intenções de voto, não faz entrevistas nem expressa opiniões políticas: é um modelo matemático, neutro e independente, concebido para ajudar a interpretar probabilidades, risco e incerteza no debate eleitoral, oferecendo um retrato dinâmico e atualizado do que poderia acontecer se o país fosse hoje às urnas.

