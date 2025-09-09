Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante cinco sábados consecutivos — 27 de setembro e 4, 11, 18 e 25 de outubro, sempre às 16h00 —, os mais pequenos terão a oportunidade de subir ao palco e improvisar lado a lado com as atrizes Rita Cruz, Filipa Duarte e Joana Castro. A diversão contará ainda com o acompanhamento de uma banda ao vivo, que promete dar ritmo e energia a cada sessão.

Com curadoria de César Mourão e Carlos M. Cunha e encenação de Gustavo Miranda, o espetáculo apresenta-se como uma versão adaptada da conhecida Commedia à La Carte, agora especialmente concebida para crianças, mas que promete entreter também os graúdos.

Descrito como “dinâmico, interativo e cheio de surpresas”, o projeto procura estimular a criatividade e o espírito de improviso, transformando o teatro num espaço de participação e gargalhadas em família.

Os bilhetes já estão disponíveis através da aqui e custam 12 euros. O espetáculo é para maiores de seis anos.