A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançam hoje, 9 de setembro, em Vila do Conde, a campanha de segurança rodoviária "Cinto-me vivo", inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025.

A decorrer até dia 15 de setembro, a iniciativa tem como objetivo alertar condutores e passageiros para a importância da utilização correta dos dispositivos de segurança, como cintos de segurança, capacetes e cadeirinhas para crianças.

De acordo com a ASNR, em comunicado enviado às redações, na colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70 quilos sem cinto de segurança sofre um impacto equivalente a uma queda de um terceiro andar. Já o uso de capacete reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente, e a utilização correta de cadeirinhas homologadas (confirmadas por autoridade judicial ou administrativa) pode diminuir em 60% o risco de lesões graves. No caso de crianças até quatro anos, quando transportadas em cadeirinhas viradas para trás e com cinto colocado, o risco de lesões graves ou de morte pode ser reduzido até 90%.

Ações de sensibilização e fiscalização

A campanha integra ações de sensibilização da ANSR, que consistem na distribuição de folhetos informativos e também de informações com colaboração de agentes, em território continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeiras, e operações de fiscalização da PSP e da GNR, sobretudo em estradas com mais trânsito.

As duas componentes decorrem em simultâneo em vários pontos do país como Mindelo, Vila do Conde, pelas 08h00, amanhã, dia 9; dia 10 pelas 08h00 na Rua Alvarinho Santos, Gondomar; dia 11 de setembro pelas 08h00 na Rotunda Rua da Ribeirinha , Santa Maria de Lamas,; dia 12, pelas 10h00 na Avenida Inês de Castro, Coimbra e, por fim, dia 15 de setembro pelas 08h00 na Rotunda EN10-1/IC20, Costa da Caparica, Almada.

Esta é a nona campanha de 11 campanhas previstas para 2025, sendo que até ao final do ano, serão realizadas mais duas. Desde 2020, PSP, GNR e ANSR realizam campanhas anuais no âmbito do PNF, alinhadas com recomendações europeias. Em declarações ao 24notícias, a PSP disse ter um balanço positivo das mesmas.

Tal como em 2024, os temas definidos para 2025 são: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

As autoridades reforçam a importância de usar sempre os dispositivos de segurança da forma correta. Utilizar sempre uma cadeirinha homologada, devidamente instalada, e adaptada à altura e peso da criança; colocar sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do carro, e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância e, por fim, usar capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado.