De acordo com o porta-voz da assembleia, Ekram Giri, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), os manifestantes forçaram a entrada no complexo parlamentar antes de atear fogo ao edifício principal. As imagens que circulam mostram nuvens de fumo sobre a capital nepalesa e forças de segurança a tentar dispersar a multidão.

A crise política no Nepal intensificou-se nas últimas semanas, em grande parte devido à decisão do governo de bloquear o acesso às principais redes sociais e às denúncias de corrupção que se multiplicaram no país. As medidas geraram uma onda de protestos em várias cidades, marcada por confrontos violentos com as autoridades.

Com a saída de Sharma Oli, abre-se agora uma nova fase de incerteza política. O Parlamento, destruído pelo fogo, simboliza também a fragilidade institucional que o Nepal atravessa, enquanto a população exige reformas profundas e mais transparência na governação.