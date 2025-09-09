Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização rodoviária, quando os militares intercetaram um veículo que transportava 56 sacos de bivalves sem o Documento de Registo de Moluscos Bivalves Vivos. A ausência deste certificado inviabiliza a rastreabilidade da mercadoria e levanta preocupações quanto ao cumprimento das normas de segurança alimentar.

No decorrer da operação, foi identificada uma mulher de 41 anos, tendo sido levantado um auto de contraordenação por transporte de bivalves sem a documentação exigida.

Segundo a GNR, os moluscos foram encaminhados para verificação higiossanitária e serão destruídos.

Em comunicado, a força de segurança sublinha que a captura, armazenamento e transporte de bivalves sem depuração ou controlo adequado “pode representar um grave risco para a saúde pública, dada a possível presença de toxinas”. O documento de registo, acrescenta a GNR, é essencial para garantir a segurança dos consumidores e prevenir a introdução irregular destes produtos no mercado.