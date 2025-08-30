Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comando sub-regional da Proteção Civil de Lisboa, à Agência Lusa, citado pelo Observador, foram mobilizados 21 operacionais apoiados por sete veículos para combater o incêndio. O alerta foi recebido às 22h17.

O barco não transportava pessoas, pelo que não houve feridos. Acabou por afundar por volta das 00h10 do dia seguinte.

O comando sub-regional da Proteção Civil de Lisboa mobilizou 21 operacionais apoiados por sete veículos para combater o incêndio, mas as causas do sinistro ainda são desconhecidas.

Até ao momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre causas ou danos materiais.

Para prevenir danos ambientais, foram instaladas barreiras de contenção, e as embarcações próximas foram afastadas do local, evitando risco de poluição.

A Marina de Cascais é um ponto turístico conhecido, com intensa atividade náutica e diversos restaurantes, o que torna o local frequentado tanto por moradores como por visitantes.