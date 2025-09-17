A nova moeda será distribuída através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Um design inspirado na Agenda 2030

Na face nacional, a moeda apresenta no centro a representação do planeta Terra, rodeado pela legenda “Desenvolvimento Sustentável”. À esquerda e no topo, surge um ramo composto por 17 conjuntos de folhas dispostas em triângulo, evocando o símbolo universal da reciclagem e remetendo para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Na parte inferior direita estão inscritas as palavras “Portugal” e “Casa da Moeda”, bem como o escudo nacional, a data 2025 e a assinatura da autora. Todo o desenho é envolvido pelas tradicionais 12 estrelas da União Europeia, em disposição circular.

A face comum mantém o desenho europeu habitual das moedas de 2 euros em circulação.

A emissão foi aprovada pela Portaria n.º 201/2025/1, publicada no Diário da República a 23 de abril, e terá um limite de 500 mil exemplares, todos com acabamento normal.