Um avião militar C-130 turco despenhou-se esta terça-feira, na Geórgia, após descolar do Azerbaijão, avança a agência internacional Reuters. O ministério de Defesa da Turquia disse que estar a cooperar com as autoridades georgianas para chegarem ao local do incidente.

O avião estava a caminho da Turquia e ainda não há conhecimento de quantos tripulantes estavam a bordo, segundo a EuroNews. Sabe-se, no entanto que há vítimas, de acordo com Erdogan, presidente da Turquia.

Erdogan disse estar "profundamente triste" com o acidente e expressou as suas condolências aos familiares das vítimas.

"Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires", afirmou.

O C-130 é um avião militar utilizado pelas forças armadas da Turquia para realização de operações logísticas e transporte de pessoal.

De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, o avião caiu no município georgiano de Sighnaghi, perto da fronteira com o Azerbaijão, tendo sido já iniciada uma investigação.

O Governo turco pediu, entretanto, à imprensa para "não publicar qualquer imagem" do acidente, depois de vários vídeos alegadamente do momento da queda terem começado a circular em 'sites' para adultos e terem sido exibidos na estação de televisão turca NTV e noutros meios de comunicação.

