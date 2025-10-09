Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cerca de 20 pessoas que se encontravam na galeria comercial foram retiradas de forma preventiva, e a rua foi encerrada ao trânsito no sentido sul-norte. Às 11h20, a fuga de gás ainda se encontrava ativa, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa à SICNotícas.

Os bombeiros de Algés, Carnaxide e Dafundo estabeleceram um perímetro de segurança na área, tendo em conta a proximidade de outros espaços comerciais e de um infantário. No local estão também presentes elementos da PSP, da Lisboa Gás e do Serviço Municipal da Proteção Civil de Oeiras. Adicionalmente, estavam a decorrer obras junto à via pública, cuja natureza não foi detalhada pelas autoridades, podendo ter contribuído para os danos na rede de gás.

A Proteção Civil reforçou que a prioridade é garantir a segurança das pessoas e a contenção da fuga, enquanto as equipas especializadas da Lisboa Gás trabalham para reparar a rede e restabelecer as condições normais de fornecimento.

