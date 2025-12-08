Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem foi detido domingo à noite depois de assaltar uma joalharia no centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa. O suspeito, com o rosto tapado, utilizou um pé de cabra para partir montras e expositores, conseguindo retirar várias peças de valor.

A fuga foi travada pelos seguranças do centro comercial, que o imobilizaram até à chegada da PSP. Um agente que se encontrava nas proximidades efetuou a detenção, conduzindo o suspeito à esquadra para os procedimentos legais.

Durante a tentativa de fuga, o assaltante deixou cair alguns objetos, que terão sido recolhidos por clientes, facto que está a ser investigado pelas autoridades. Segundo o jornal Sol, o valor dos bens roubados ronda os 20 mil euros e não houve feridos.

