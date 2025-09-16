Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Robinson foi detido após familiares e um amigo da família terem alertado as autoridades de que o estudante se implicara no crime. O governador Spencer Cox agradeceu a cooperação da família e descreveu a captura como o desfecho de uma “caça ao homem” que durou 33 horas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Charlie Kirk, cofundador do grupo conservador Turning Point USA e aliado próximo de Donald Trump, foi atingido por um disparo a partir de um telhado, em plena sessão ao ar livre que reunia cerca de três mil pessoas.

A polícia recolheu uma espingarda que acredita ser a arma usada, além de munições com inscrições hostis. Uma delas continha a frase: “Aqui, fascista! AGARRA!”.

O caso reacendeu o debate sobre violência política nos Estados Unidos. Trump classificou o ataque como um “assassínio hediondo” e republicanos responsabilizaram a esquerda pela retórica anti-conservadora. Democratas, por outro lado, condenaram genericamente a violência política, mas apontaram o discurso do ex-presidente como fator de tensão.

O jovem Tyler Robinson, foi agora acusado de homicídio qualificado, posse ilegal de arma e obstrução à justiça, avança também a agência Associated Press (AP). A acusação significa que Tyler Robinson poderá enfrentar a pena de morte.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.