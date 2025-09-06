Segundo o Público, os elevadores históricos da Glória e do Lavra nunca foram fiscalizados pela Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), ao contrário dos ascensores da Bica e de Santa Justa.

Ao jornal, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que tem a tutela da ANSF, revelou que deixou de ter competências de supervisão "sistemas de transporte por cabo" construídos antes de 1986 e classificados como património, após a legislação aprovada em 2020.

Ao contrário da Glória e da Lavra, os ascensores da Bica e de Santa Justa são apenas fiscalizados por "um gesto de boa vontade e boa cooperação" com a Carris.

A responsabilidade pela segurança dos ascensores pertence à Carris e, de acordo com uma diretiva da União Europeia, compete apenas à ANSF garantiu que as regras são cumpridas.