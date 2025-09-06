Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, Pedro de Brito Bogas, presidente do Conselho de Administração da Carris, colocou a sua posição à disposição, após o descarrilamento do Elevador da Glória que provocou 16 mortos e 23 feridos, mas Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não aceitou, avança a estação televisiva.

Na noite da tragédia, tanto Moedas como Bogas estiveram no local, com o presidente da Carris a defender a empresa, após várias queixas virem ao de cima sobre a manutenção do elevador.

Nessa noite, Bogas explicou que "o protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado. A manutenção geral é feita de quatro em quatro anos. Foi feita em 2022. No ano passado, foi feita a manutenção geral do ascensor do Lavra e, este ano, do ascensor da Bica. As manutenções entercalares são feitas de dois em dois anos. Também foi feita, neste caso, em 2024. Para além disso, é feita a manutenção semanal e a manutenção mensal e as inspeções diárias".

Já Moedas afirmou que "Lisboa está de luto, os lisboetas estão de luto, é um momento trágico para a cidade. É um acidente que não deveria ter acontecido".