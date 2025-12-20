Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um comunicado do gabinete do procurador-geral de New Hampshire, John Formella, Neves Valente morreu na terça-feira, o mesmo dia em que Nuno Loureiro, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), acabou por falecer num hospital, após ter sido baleado na sua residência, na região de Boston.

As autoridades acreditam que Cláudio, de 48 anos, matou dois estudantes e feriu outros nove no sábado passado, num auditório da Universidade de Brown, instituição onde frequentou estudos de pós-graduação no ano letivo de 2000/2001. Na noite de segunda-feira, terá disparado sobre Nuno Loureiro, em Brookline, um subúrbio de Boston situado a cerca de 80 quilómetros de Providence.

O chefe da polícia de Providence, coronel Oscar Perez, confirmou que Cláudio foi encontrado morto com um ferimento de bala autoinfligido, acrescentando que, tanto quanto é conhecido, o suspeito terá atuado sozinho.

A descoberta do corpo pôs fim a uma operação de busca que durou quase uma semana, após o ataque mortal no campus da Universidade de Brown. Os investigadores continuam, no entanto, a tentar apurar as motivações que levaram o antigo aluno a abrir fogo décadas depois de ter abandonado a instituição e, posteriormente, a assassinar Loureiro, com quem tinha estudado em Portugal na década de 1990.

___

