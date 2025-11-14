Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi divulgada através do Telegram, onde as autoridades confirmaram que pelo menos duas pessoas ficaram feridas no distrito de Dniprovsky, situado na zona oriental da capital. Um dos feridos teve de ser transportado para o hospital.

O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, revelou que o ataque envolveu a utilização combinada de drones e mísseis, o que aumentou a intensidade e complexidade da ofensiva.

Segundo o autarca Vitali Klitschko, tratou-se de "um ataque inimigo massivo", que provocou incêndios em várias áreas da cidade. As equipas de emergência foram enviadas para os locais afetados, enquanto o presidente da Câmara voltou a insistir no apelo: "Fiquem nos abrigos".

Klitschko adiantou ainda que, "segundo informações preliminares, os destroços atingiram um edifício de habitação de cinco andares", agravando os danos provocados pela ofensiva.

A Força Aérea ucraniana indicou que os mísseis russos tinham como alvo não apenas Kiev, mas também outras regiões do país.

Correspondentes da agência France-Presse relataram a ativação de sistemas de defesa aérea e descreveram explosões intensas que ecoaram pelo centro da capital durante o ataque.

