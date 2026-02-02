A capital da Ucrânia, Kiev, foi atingida por mísseis russos na noite desta terça-feira, informou Tymur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade, através do Telegram.

Várias testemunhas relataram explosões em várias zonas da cidade e vários edifícios residenciais e um estabelecimento de ensino sofreram danos, avança a Reuters.