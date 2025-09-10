O vídeo do acontecimento circula nas redes sociais, é possível ver Kirk a cair para trás após ser atingido, com sangue a jorrar do pescoço. Na Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos seguidores para rezarem por Kirk.

"Todos nós devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um grande tipo, de cima a baixo. DEUS O ABENÇOE!", disse Trump.

A Sky News avança que o suspeito já foi detido.