Segundo Loubna Yuma, advogada da organização Adalah, os detidos deverão ser deportados para os países de origem. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Antonio Tajani, adiantou que o Governo israelita pretende proceder a uma expulsão conjunta, através de dois voos, previstos para 6 e 7 de outubro, com destino a Londres e Madrid.

A diplomacia italiana confirmou a detenção de 46 cidadãos italianos, incluindo quatro deputados e três jornalistas, garantindo que todos estavam em boas condições. Os parlamentares já foram transferidos para o aeroporto de Telavive e seguem viagem para Roma. Os restantes ativistas serão deslocados para o centro de detenção de Ketziot, perto de Bersheva, onde receberão hoje visitas consulares.

Um responsável israelita declarou que mais de 400 militantes pró-palestinianos, a bordo de 41 navios, foram detidos após uma operação de 12 horas que visou travar uma “tentativa de incursão em larga escala” e impedir a violação do bloqueio marítimo imposto à Faixa de Gaza.

Entre os detidos encontram-se quatro portugueses — a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.