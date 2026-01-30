Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a autarquia refere que a decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, João Heitor, na sequência de uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada durante a manhã.

A ativação do plano entrou em vigor às 13h00 e tem como objetivo "assegurar uma resposta coordenada, célere e eficaz", através da mobilização de meios destinados à proteção de pessoas e bens, à mitigação de riscos e à reposição da normalidade, segundo a mesma nota.

Como medida operacional imediata, o Estádio Municipal do Cartaxo foi convertido em espaço de apoio à população afetada, disponibilizando infraestruturas para higiene pessoal, pontos de carregamento de telemóveis e outros equipamentos, bem como apoio a outras necessidades essenciais avaliadas no local.

O recinto estará aberto esta sexta-feira até às 22h00 e, nos próximos dias, entre as 08h00 e as 22h00, com acesso gratuito enquanto o plano se mantiver ativo. Na quinta-feira, o município publicou uma nota a informar que 27% do concelho se encontrava ainda sem energia elétrica, "o que corresponde a 3.976 instalações".

Devido à falta de energia em algumas instalações da Cartagua (distribuidora de água no Cartaxo), o concelho registou constrangimentos no fornecimento de água, nomeadamente nas freguesias de Cartaxo/Vale da Pinta, Ereira/Lapa e Pontével.

A Câmara Municipal do Cartaxo indica ainda que continuará a acompanhar a evolução da situação e a divulgar informação atualizada pelos meios considerados adequados.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.