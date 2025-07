O ex-presidente Donald Trump anunciou novas ameaças de tarifas alfandegárias, propondo taxas de 30% sobre produtos da União Europeia e do México, dois dos principais parceiros comerciais dos EUA. Estas tarifas poderão entrar em vigor a 1 de agosto, caso não sejam firmados acordos comerciais ou adotadas medidas que levem Trump a recuar.

Esta medida vem no seguimento de políticas semelhantes do seu primeiro mandato, em que impôs tarifas de 10%, 25% ou mais sobre produtos de vários países. Trump afirma que estas tarifas punem os exportadores estrangeiros, mas na prática são os importadores norte-americanos que as pagam, e muitas vezes acabam por repassar os custos aos consumidores, alerta a CNN internacional.

Embora o impacto nas prateleiras possa demorar, muitos importadores acabam por repassar os custos aos consumidores. Entre os bens que poderão encarecer estão frutas e legumes (como abacates e tomates) importados do México, equipamentos médicos da UE, eletrónica (incluindo computadores e equipamentos de áudio e vídeo) principalmente vindos do México, e bebidas alcoólicas. A UE poderá retaliar, taxando o álcool americano, o que preocupa o setor nos EUA. Estas tarifas somam-se a outras já impostas por Trump, como as taxas de 25% sobre automóveis europeus e até 50% sobre aço e alumínio.

Segundo um porta-voz da Casa Branca, os custos das tarifas serão suportados pelos exportadores estrangeiros, que dependem do acesso ao mercado americano, descrito como “o maior e melhor do mundo”. No entanto, os importadores pagam as tarifas à cabeça, e embora possam absorver parte do custo, muitas vezes repassam-no aos consumidores, traduzindo-se em preços mais altos.

Como resultado pode estar ainda em cima da mesa para os americanos pressões na inflação, embora os efeitos não sejam imediatos. E, claro, a UE e o México poderão responder com medidas retaliatórias, agravando tensões comerciais e afetando cadeias de abastecimento globais. Embora as medidas sejam populares junto da base eleitoral de Trump, são criticadas por economistas e associações comerciais.

Quais os produtos mais afetados?