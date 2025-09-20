Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ativista português Miguel Duarte, que está a bordo do navio principal da flotilha, referiu esta sexta-feira que a decisão da ativista sueca deixar a liderança foi tomada há já algumas semanas.

"Esta situação aconteceu há várias semanas. Foi uma decisão pessoal, que se prende com o facto de ter entrado já tarde nesta direção quando boa parte das decisões já estavam tomadas e boa parte da estrutura já estava criada e ela entendeu que não tinha um contexto para trás para estar numa posição de tanta importância"

Também Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, presente nesta flotilha, diz que foi o facto de Greta ter entrado tarde na coligação e de não ter acesso a toda a informação, que a fez tomar esta decisão.

"A Greta entrou mais tarde e por não estar na posse de toda a informação entendeu que seria melhor não estar na direção, mas participa e está muito ativa na missão".

