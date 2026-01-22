Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um comboio da FEVE chocou contra uma grua, na linha Cartagena-Los Nietos, na Região de Múrcia, avança a RTVE.

As primeiras informações dão conta da existência de três feridos ligeiros.

Neste momento, a circulação está interrompida "devido à invasão da área livre da infraestrutura por um guindaste não relacionado às operações ferroviárias", informou a Administração da Infraestrutura Ferroviária (Adif) .

Nos últimos dias, Espanha tem ficado marcada por vários acidentes ferroviários, com vítimas mortais. O acidente ferroviário em Adamuz, Córdoba , fez 43 mortos e 123 feridos , seis deles em estado grave. Já em em Gelida, um maquinista morreu e 37 pessoas ficaram feridas.

