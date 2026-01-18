Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O FC Porto venceu por uma bola a zero. O golo, marcado por penálti, surgiu já perto do final do jogo.

O FC Porto continua na liderança da I Liga, com 52 pontos, mais sete do que o Sporting e mais 10 do que o Benfica.

