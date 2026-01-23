Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acordo anunciado marca o fim de uma longa disputa entre os Estados Unidos e a proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, que começou durante o primeiro mandato de Donald Trump, escreve a BBC. Na altura, Trump tentou proibir a aplicação alegando preocupações com a segurança nacional, mas sem sucesso. A legislação americana previa a proibição da aplicação em janeiro de 2025 caso a ByteDance não vendesse as operações norte-americanas a investidores locais, mas o processo foi sucessivamente adiado por Trump.

O ponto central da controvérsia foi o algoritmo do TikTok, responsável por recomendar conteúdos aos utilizadores. Agora, essa fórmula será licenciada aos novos proprietários norte-americanos e treinada exclusivamente com dados de utilizadores nos EUA. Especialistas alertam que isto poderá trazer alterações significativas, mas o impacto concreto sobre os 200 milhões de norte-americanos que usam a aplicação ainda é incerto.

Durante anos, Washington pressionou o TikTok a vender as operações americanas, temendo que Pequim pudesse aceder aos dados dos utilizadores. Tanto a ByteDance como o TikTok negaram essas acusações. A ideia de banir a aplicação, inicialmente avançada por Trump em 2020, ganhou força sob a presidência de Joe Biden, que em 2024 assinou uma lei que exigia a venda do TikTok ou a sua proibição nos EUA.

A negociação culminou com um acordo firmado em dezembro de 2025, envolvendo investidores norte-americanos e globais, e detalhado numa comunicação da empresa liderada pelo CEO Shou Zi Chew. O novo negócio, denominado TikTok USDS Joint Venture LLC, terá a responsabilidade de proteger os dados dos utilizadores norte-americanos e gerir a aplicação com medidas reforçadas de privacidade e cibersegurança.

Trump reagiu publicamente ao acordo, afirmando nas redes sociais estar “muito satisfeito por ter ajudado a salvar o TikTok”.

